На Москву надвигается стена дождя, которого не было с 50-х годов прошлого столетия, написал на своей странице в Facebook специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«…И разверзлись все источники великой бездны, и окна небесные отворились, и лился на землю дождь». Эти строки из Ветхого Завета о Всемирном потопе могут стать чрезвычайно актуальными для столичного региона вечером в пятницу», – заявил Тишковец.

По мнению синоптика, после полудня в столице возможны порывы ветра до 20 метров в секунду. Дождь с градом будут продолжатся до позднего вечера. Ожидается до 40 мм осадков, что составит половину месячной нормы. Пик непогоды придется период с 18 до 21 часа.

«Уникальность прогнозируемых осадков состоит в том, что такой интенсивности ливни (более 30 мм), согласно климату, в июне в столице случаются всего лишь 1 раз в 5 лет, а общее количество влаги с высокой степенью вероятностью может в 1,5 раза превысить среднее максимальное суточное количество дождя, приближаясь к рекордным показателям более чем полувековой давности», – резюмировал он.