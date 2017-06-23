Купальный сезон в Москве может начаться уже на следующей неделе. Июнь стал одним из самых холодных за более чем вековую историю метеонаблюдений в столичном регионе, сообщил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С наступлением июля, возможно, вода прогреется до нужной кондиции 17–20 градусов, и москвичи откроют купальный сезон», — сказал Тишковец.

По данным синоптика, жаркое лето придет в Москву уже в среду.

«С середины следующей недели и до выходных потоки воздушного океана развернутся на западные и юго-западные течения, и к нам пожалует настоящее лето. Ночью не прохладнее 13–18 градусов, днем 22–27 с постепенным повышением до 25–30 градусов тепла», — сказал Тишковец.