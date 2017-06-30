С запада на столичный регион приближается новый грозовой фронт, сообщил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Сейчас к нам движутся облака, шапки которых пробиваются прямо в стратосферу. В Москве и Московской области молниевые разряды фиксируются уже реже, но с запада приближается следующий грозовой фронт», — сказал Тишковец.

По мнению синоптика, основные массивы дождевой облачности сместились на северо- и юго-восток Подмосковья.

«На подходе третья волна ненастья, связанная с холодным атмосферным фронтом над Смоленщиной, Тверской и Калужской областями. Поскольку уже наступают сумерки при подходе к столице фронт начнет ослабевать», — сказал он.

По словам Тишковца, в ближайшие три часа на Москву еще прольется порядка 5–8 мм осадков. К 22–23 часам дожди прекратятся, облака поредеют и непогода возьмет тайм-аут.