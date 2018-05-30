История в датах: 30 мая

30 мая 1431 года в Руане была казнена Жанна д’Арк. Орлеанская дева прославилась тем, что стала одной из командующих французскими войсками в Столетней войне. В 1920 году национальная героиня Франции была канонизирована Римско-католической церковью
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Фото: commons.wikimedia.org
30 мая 1896 года во время торжеств по случаю коронации императора Николая II на Ходынском поле произошла массовая давка: погибли 1379 человек, более 1300 пострадали. На фото: репродукция акварели Владимира Маковского «Ходынка»
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Фото: commons.wikimedia.org
30 мая 1846 года родился известный российский ювелир Карл Густавович Фаберже. На фото: Фаберже за работой
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Фото: ТАСС/Владимир Саяпин
30 мая 1858 года основан город Хабаровск. Один из крупнейших политических, образовательных и культурных центров российского Дальнего Востока вырос из небольшого селения, расположенного на пограничной с Китаем территории
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