История в датах: 29 мая

29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. В этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН принял решение о начале первой миротворческой операции на Ближнем Востоке. На фото: миротворцы ООН эвакуируют пострадавшего при землетрясении на Гаити в 2010 году