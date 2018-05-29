История в датах: 29 мая

29 мая 1453 года Константинополь пал под ударами турецкой армии. С этого момента древний город, столица Византийской империи, был переименован в Стамбул
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Фото: Global Look Press/UN HANDOUT/Logan Abassi
29 мая отмечается Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. В этот день в 1948 году Совет Безопасности ООН принял решение о начале первой миротворческой операции на Ближнем Востоке. На фото: миротворцы ООН эвакуируют пострадавшего при землетрясении на Гаити в 2010 году
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Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов
29 мая 1953 года родился актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист РСФСР Александр Абдулов. На фото: Абдулов в 1982 году
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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
29 мая 1903 года в Петербурге был торжественно открыт разводной Троицкий мост. Он стал третьим постоянным мостом через Неву и одним из самых красивых в городе
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