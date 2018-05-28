История в датах: 28 мая

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Изгнание индейцев, перелет Матиаса Руста, День пограничника и другие события —в галерее «Известий»
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
28 мая 1918 года декретом Совнаркома была учреждена Пограничная охрана РСФСР. С тех пор в этот день в России и странах СНГ отмечается День пограничника. На фото: пограничная застава «Чистополье» 2008 год
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
28 мая 1987 года — на Красной площади в Москве приземлился спортивный самолет 19-летнего Матиаса Руста. Летчику удалось обойти все посты ПВО страны — сам он назвал свой полет «призывом к миру»
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Фото: Getty Images/Hulton Archive
28 мая 1830 года — В США президент Эндрю Джексон подписал Закон о переселении индейцев. Им было отказано во всех гражданских правах и свободах на территориях, восточнее реки Миссисипи. Само изгнание началось через год.
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
28 мая 1938 года в СССР была образована Мурманская область. Сегодня Мурманск — самый большой в мире город, расположенный за полярным кругом. На фото: мемориальный комплекс погибшим в мирное время морякам в Мурманске в 2016 году
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