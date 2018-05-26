История в датах: 26 мая

26 мая 1972 года в Москве Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и Президент США Ричард Никсон подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны. Этот шаг стал одним из первых в так называемой политике «разрядки». Он вступил в силу 3 октября 1972 года. На фото: подписание договора