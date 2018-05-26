История в датах: 26 мая

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Фото: РИА Новости
26 мая 1913 года в России поднялся в воздух первый в мире многомоторный самолет. Четырехмоторный «Русский Витязь», созданный конструктором Игорем Сикорский, положил начало формированию тяжелой авиации. На фото: самолет на летном поле в 1913 году
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Фото: wikipedia.org
26 мая 1829 года во время Русско-турецкой войны российский бриг «Меркурий» принял бой с двумя кораблями противника и одержал победу. За этот бой корабль, заложенный в Севастополе, был удостоен кормового Георгиевского флага. На фото: картина Ивана Айвазовского «Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями», 1892 год
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Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин
26 мая 1972 года в Москве Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и Президент США Ричард Никсон подписали договор об ограничении систем противоракетной обороны. Этот шаг стал одним из первых в так называемой политике «разрядки». Он вступил в силу 3 октября 1972 года. На фото: подписание договора
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Фото: Иван Айвазовский. Бриг «Меркурий», атакованный двумя турецкими кораблями
26 мая свой 52-й день рождения отмечает британская актриса Хелена Бонем Картер. На фото: актриса во время 65-го международного берлинского кинофестиваля в 2015 году
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