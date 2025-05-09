Донецкий железнодорожный вокзал впервые с 2014 года начал принимать поезда

Железнодорожный вокзал Донецка вновь начал принимать и отправлять пригородные поезда. Теперь из города можно добраться на электричке в том числе до Ясиноватой, сообщил 9 мая корреспондент «Известий».

Вокзал фактически не работал с 2014 года. Здание и прилегающая железнодорожная инфраструктура были повреждены в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Для меня очень большая радость, что почти за 12 лет с нашего родного вокзала начали отходить поезда. Для нас движение железнодорожного транспорта — очень значительное событие. И я рада, что приурочено именно к такому дню, как 9 Мая, Дню Победы. И я очень верю в то, что наша реальная победа действительно будет очень скоро», — рассказала местная жительница Наталья.

5 мая мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что власти города по поручению главы государства помогают восстанавливать инженерно-коммунальную и социальную инфраструктуру Луганска, а также Донецка. В 2025 году планируется реконструкция еще 191 здания.