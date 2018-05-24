История в датах: 24 мая

24 мая 1940 года родился российский поэт, эссеист и драматург Иосиф Бродский. На фото: Бродский в 1988 году
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Фото: РИА Новсти/Руслан Кривобок
24 мая 2008 года Россия впервые победила на музыкальном конкурсе «Евровидение» — страну представляли певец Дима Билан, фигурист Евгений Плющенко и венгерский скрипач Эдвин Мартон. На фото: продюсер Яна Рудковская с победителями конкурса в аэропорту Шереметьево
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Фото: РИА Новости/Б. Вдовенко
24 мая 1960 года первый полет совершил самолет Ту-124. На фото: один из рейсов Ту-124 в 1962 году
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Фото: wikipedia.org
24 мая 1900 года в Санкт-Петербурге в присутствии императора Николая II был торжественно спущен на воду крейсер «Аврора». На фото: крейсер а испытаниях 14 июня 1903 года
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