История в датах: 25 мая

25 мая 2003 года организаторы открывшегося в Токио «Мультипликационного фестиваля Лапута» объявили, что мультипликационный фильм «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов. С просьбой назвать 20 лучших мультфильмов оргкомитет фестиваля тогда обратился к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран. На фото: кадр из мультфильма