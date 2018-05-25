История в датах: 25 мая

25 мая в Сибири отмечается День нерпенка. На фото: ладожского нерпенка Крошика выпускают в воды Ладожского озера после реабилитации в Центре изучения и сохранения морских млекопитающих
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Фото: РИА Новости
25 мая 2003 года организаторы открывшегося в Токио «Мультипликационного фестиваля Лапута» объявили, что мультипликационный фильм «Ёжик в тумане» Юрия Норштейна был признан лучшим мультфильмом всех времён и народов. С просьбой назвать 20 лучших мультфильмов оргкомитет фестиваля тогда обратился к 140 мультипликаторам и кинокритикам из разных стран. На фото: кадр из мультфильма
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Фото: Global Look Press/Daniel Gerd Poelsler
25 мая 1869 года было открыто здание Венской государственной оперы. На фото: здание в 2016 году
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Фото: Getti Images/Bettmann
25 мая 1963 года на I конференции государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе была создана Организация африканского единства (ОАЕ). Организация Объединенных Наций объявила этот день Днем освобождения Африки. На фото: I конференция государств и правительств африканских стран в Аддис-Абебе, 25 мая 1963 года
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