История в датах: 27 мая

27 мая 1877 года родилась Айседора Дункан — легендарная американская танцовщица, переехавшая в Советский Союз и открывшая собственную танцевальную школу. В 1922-1924 годах Айседора Дункан была женой Сергея Есенина. На фото: Айседора Дункан с Сергеем Есениным в 1923 году