История в датах: 27 мая

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День рождения Петербурга, юбилей Айседоры Дункан и создание группы «Машина времени»
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Фото: ТАСС/Валентин Барановский
27 мая 1969 года Андреем Макаревичем и Сергеем Кавагоэ была основана отечественная рок-группа «Машина времени». На фото: группа в 1981 году
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Фото: Depositphotos
27 мая 1883 года в Москве на Красной площади открылось здание Исторического музея. На фото: здание в 2014 году
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Фото: ТАСС/Георгий Поляков
27 мая 1704 года была заложена Петропавловская крепость. Этот день официально считается днем рождения Санкт-Петербурга
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Фото: commons.wikimedia.org
27 мая 1877 года родилась Айседора Дункан — легендарная американская танцовщица, переехавшая в Советский Союз и открывшая собственную танцевальную школу. В 1922-1924 годах Айседора Дункан была женой Сергея Есенина. На фото: Айседора Дункан с Сергеем Есениным в 1923 году
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