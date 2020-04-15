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В Госдуме предложили компенсировать расходы на парковочные абонементы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутат Госдумы Василий Власов обратился к главе московского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максиму Ликсутову с предложением компенсировать находящимся на самоизоляции жителям столицы часть стоимости годовых парковочных абонементов. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает RT.

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В своем обращении Власов указал на то, что из-за режима самоизоляции многие москвичи не могут использовать купленный абонемент. По его мнению, справедливым будет возместить 20% от его стоимости тем жителям, которые не пользовались абонементом в период действия особого режима на территории Москвы.

13 апреля заместитель мэра российской столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что парковка в центре Москвы для медиков коронавирусных стационаров стала бесплатной.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр Михаил Мишустин договорились обратиться к мэрам и губернаторам российских городов с предложением рассмотреть возможность отмены платы за парковку для медперсонала.

По состоянию на 15 апреля, в России зарегистрированы более 21 тыс. случая заражения коронавирусной инфекцией, умерли по меньшей мере 170 человек, поправились свыше 1,6 тыс. пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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