Силовик погиб в ходе контртеррористической операции в Каире

Служба безопасности Египта провела операцию по ликвидации террористической группировки, планировавшей теракты в христианских храмах на Пасху. Один силовик был убит в ходе перестрелки с боевиками. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщил портал Shorouk news.

«Майор Мухаммад Фаузи аль-Хофи, сотрудник сектора национальной безопасности, был убит в перестрелке сегодня вечером», — говорится в сообщении новостного портала. Еще один полицейский получил ранение.

Контртеррористическая операция проходила в Каирском районе Аль-Амирия. МВД республики подтвердило уничтожение семерых боевиков в ходе спецоперации.

Отмечается, что террористическая ячейка планировала совершить серию взрывов и нападений на храмы в праздник Пасхи, который христиане-копты будут праздновать 19 апреля.

4 марта в Египте казнили одного из самых опасных террористов в стране Хишама Ашмауи. Кроме него приведение в исполнение своего приговора ожидают еще 37 террористов «Вилайет Сина» — местной террористической ячейки «Исламского государства» (ИГ, запрещена в России). Суд уже вынес им решение о смертной казни.