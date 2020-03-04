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В Египте казнили одного из самых опасных террористов в стране Хишама Ашмауи

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Боевика Хишама Ашмауи, которого считали одним из самых жестоких террористов Египта, казнили. Соответствующее сообщение об этом в среду, 4 марта, появилось на странице официального представителя ВС арабской республики полковника Тамера Рифаи в Facebook.

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«Сегодня утром был приведен в исполнение смертный приговор террористу Хишаму Ашмауи», — говорится в заявлении.

Кроме Ашмауи в деле, получившим название «Ансар Бейт аль-Макдис» (запрещена в РФ), проходит свыше 200 человек. Все они в течение длительного времени были последователями группировки «Сторонники Иерусалима». После присоединения к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России) они сменили название на «Вилайет Сина».

Всех эти боевиков обвиняют в различных преступлениях: от саботажа и покушений на убийства до террористических актов.

Кроме Ашмауи приведение в исполнение своего приговора ожидают еще 37 террористов. Суд уже вынес им решение о смертной казни.

23 января в Госдепе США рассказали о приостановке операций по борьбе с ИГ в Ираке. В планах американских властей было сосредоточиться на обеспечении безопасности военной международной коалиции.

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