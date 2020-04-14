Ремонтные работы продолжаются на улице XXII Съезда КПСС в Брянске

Ремонт улицы XXII Съезда КПСС в Брянске ведется на двух участках: от III Интернационала до Литейной, а также от улицы Кислородной до дома № 134. Здесь планируется установить асфальтобетонные покрытия и отремонтировать тротуары, а также сделать водоотведение и смонтировать светодиодное освещение.

В настоящее время задействованы все направления, но особенно активно — на участке от улицы Кислородной до дома № 134 по улице XXII Съезда КПСС, где покрытие находится в плохом состоянии. Об этом информирует NASHBRYANSK.RU. Здесь уже сфрезерован старый асфальт, установлен бортовой камень.

Ранее в Брянске после недельного перерыва возобновили строительство дороги на улице Советской. Рабочие приступили к рытью котлованов под троллейбусные опоры. На этой неделе планируется установить первые девять штук из 30. Затем демонтируют существующие опоры. Завершено обустройство тротуара между улицами Советской и Фокина.