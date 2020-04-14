Астраханский театр кукол подготовил онлайн-премьеру

На YouTube-канале Астраханского театра кукол состоится премьера проекта «Сказка приходит в дом». 15 апреля зрители увидят мультипликационное прочтение первой части сказки братьев Гримм «Дух в бутылке».

Многие артисты театра уже присоединились к проекту. Они самостоятельно дома готовят видеозаписи прочтений. Это будут и сказки народов мира, и знакомые с детства истории. К показу готовится сказка, которую зрителям расскажет кукла-маппет, сделанная из подручных средств, сообщает «Астрахань 24». Видео будут доступны на YouTube-канале театра.

Ранее сообщалось, что театр юного зрителя в городе Облучье (ЕАО) включен в региональный проект «Культурная среда» — часть национального проекта «Культура». Уже в этом году в учреждении появятся экран и проектор, а также новые сценические костюмы и декорации.