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Томский ТЮЗ отпразднует юбилей в онлайн-режиме

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Театр юного зрителя в Томске отметит свой 40-летний юбилей в режиме онлайн. Зрителям обещают сюрприз, сообщила представитель пресс-службы театра РИА «Томск».

«Программа у нас вся – сплошной сюрприз для зрителя... Театр празднует юбилей в единственном числе. Без артистов, зрителей, без того, что обычно бывает на юбилее театра или человека, когда есть гости, вся атрибутика. Театр празднует в одиночестве, но приглашает всех присоединиться к нему онлайн», — отметила собеседница агентства.

Мероприятие запланировано на четверг, 16 апреля. Трансляция начнется в 19:00 в официальной группе театра в соцсети «ВКонтакте». Празднование перенесено в виртуальное пространство из-за запрета на проведение массовых мероприятий в Томской области. Ограничения введены в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Томский ТЮЗ открылся 16 апреля 1980 года премьерой спектакля «Синие кони на красной траве» по пьесе Шатрова. Первый директор театра Александр Николаев, главный режиссер Наталья Пономарева, главный художник Евгений Ельчин.

Ранее в апреле сообщалось, что в виртуальном пространстве планируют отпраздновать 150-летие В.И. Ленина. Мероприятия пройдут под девизом «Ленин-Ульянов. Человек, политик, миф». В Ульяновской области пройдут различные онлайн-экскурсии, выставки, акции, трансляции спектаклей.

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