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Пиотровский и Додин обратились к мировому культурному сообществу

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Деятели культуры из РФ, в числе которых оказались директор петербургского Эрмитажа Михаил Пиотровский и театральный режиссер Лев Додин, обратились к мировому культурному сообществу на фоне пандемии коронавируса.

Текст письма опубликован на странице Эрмитажа в социальной сети «ВКонтакте». В нем говорится, что сейчас почти во всём мире закрыты музеи, театры, концертные залы и кинокомплексы. Культура и искусство перешли в онлайн, передает телеканал «78».

Именно поэтому российские культурные деятели, обращаясь в частности к руководству ЮНЕСКО, предложили в июне провести виртуальный международный марафон в поддержку устоев мирового сообщества и основополагающих ценностей культуры. Для организации марафона могут привлечь российские и иностранные корпорации, работающие в сфере медиакоммуникаций.

Напомним, после временной приостановки в петербургском Эрмитаже приема не только посетителей, но и сотрудников для интернет-пользователей появляются новые возможности. Так, 11 апреля впервые в музее провели экскурсию на китайском языке. Всем желающим показали и рассказали интересное о парадных залах Зимнего дворца. Ранее этот же тур организовали на итальянском языке. По данным на 10 апреля, страницы Эрмитажа в соцсетях за время самоизоляции и карантина посетили 14 млн человек.

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