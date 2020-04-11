Виртуальную экскурсию на китайском языке впервые провели в Эрмитаже

После временной приостановки в петербургском Эрмитаже приема не только посетителей, но и сотрудников для интернет-пользователей появляются новые возможности. Так, в субботу, 11 апреля, впервые в музее провели экскурсию на китайском языке, сообщается на странице учреждения «ВКонтакте».

Всем желающим показали и рассказали интересное о парадных залах Зимнего дворца, передает телеканал «78». Ранее этот же тур организовали на итальянском языке. По данным на 10 апреля, страницы Эрмитажа в соцсетях за время самоизоляции и карантина посетили 14 млн человек.

Напомним, в России закрылись все федеральные, а также большинство московских и петербургских музеев, включая частные. Министр культуры Ольга Любимова, однако, поручила всем подведомственным учреждениям разработать онлайн-программы и «расширить палитру проектов» в интернете. Эрмитаж запустил цикл прямых трансляций из фондохранилища в Старой Деревне. «Каждый будний день до конца вынужденного карантина мы будем показывать вам по одному новому открытому хранению», — говорится в заявлении музея.