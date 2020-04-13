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Празднование 150-летия Ленина пройдет в Ульяновской области онлайн

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Фото: официальный сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области/ulgov.ru
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В Ульяновской области планируют отпраздновать 150-летие В.И. Ленина в виртуальном пространстве. Мероприятия пройдут под девизом «Ленин – Ульянов. Человек, политик, миф».

Как рассказал губернатор региона Сергей Морозов, перед празднованием состоялась масштабная подготовительная работа. Были отремонтированы аэропорт, здание железнодорожного вокзала и началась реставрация Ленинского мемориала. В связи с пандемией часть запланированных мероприятий была перенесена в виртуальное пространство. Некоторые состоятся, как и было задумано, но позже, пишет 1ul.ru.

Министр искусства и культурной политики области Евгения Сидорова объяснила, что главной целью празднования является «продвижение культуры диалога и дискуссии на примере одного из самых ярких и неоднозначных политических мыслителей и практиков XX века». Участники попытаются найти ответ на вопрос «Что значит Ленин для человека XXI века?».

С 16 по 22 апреля в Ульяновской области пройдут различные онлайн-экскурсии, выставки, акции, трансляции спектаклей. Однако центральным мероприятием станет открытие Международного выставочного проекта «Ленин и время» в музее Хо Ши Мина во Вьетнаме. Оно запланировано на 21 апреля. Выставка посвящена жизни Владимира Ильича и значению его наследия для наших современников.

В течение года в Ульяновской области представят альбом-каталог «Золотой фонд Ленинского мемориала. Коллекция живописи», пешеходный маршрут по центру Ульяновска «Симбирский период жизни семьи Ульяновых», а также подведут итоги конкурса любительских фильмов, посвященных данной теме.

Между тем в Ленинском мемориале продолжается ремонт. Реставрация началась в 2019 году, на эти цели направили 2 млрд рублей. Завершить работы планируется в 2021 году.

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