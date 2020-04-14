Производство возобновилось на 3 тыс. предприятиях Тюменской области

В Тюменской области работу возобновили 3000 предприятий, где трудятся в общей сложности 170 тыс. человек. Как отметил заместитель губернатора региона Андрей Пантелеев, задача руководителей заключается в организации безопасности для персонала и ежедневном соблюдении всех пунктов специального чек-листа (маски, дезинфекция и т.д.).

«От того, как мы будем справляться с задачей, зависит, будет ли расширяться список разрешенных для работы сфер и дальше», — цитирует Пантелеева megatyumen.ru. Уже проведены выборочные проверки на предприятиях, которые подали уведомления о начале деятельности. Обходы будут продолжаться.

По данным на 3 апреля, в Тюменской области наблюдался дефицит кормов, вакцины и лекарств для скота. Большая часть организаций, которые занимались производством этого, приостановили деятельность. Долгий период ограничения поставок мог привести к проблемам на фермерских хозяйствах.