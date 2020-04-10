В Волгоградской области ряд предприятий возобновил работу

Администрация Волгоградской области составила список отраслей, предприятия которых могут возобновить работу в условиях режима повышенной готовности. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«Не приостанавливается деятельность организаций следующих сфер: обращение с отходами; благоустройство территорий; лесное хозяйство и экология; социальная сфера; строительство, архитектура и градостроительство; обеспечение безопасности; полиграфия; сельское хозяйство; промышленность, обрабатывающее производство; торговля, общественное питание, услуги; информационные технологии, связь; специальная деятельность (научно-техническая, экспертная, оценочная)», — сказано в сообщении.

Все организации, которым разрешено возобновить работу, должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и выполнять весь комплекс мер для предотвращения распространения коронавируса.

Отмечается, что салоны красоты, фитнес-клубы, кафе и досуговые центры остаются закрытыми.

По данным регионального оперштаба, на 9 апреля в области зафиксировано 27 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся более 2,6 тыс. человек.

С 16 марта в Волгоградской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с распространением коронавируса, режим самоизоляции установлен до 30 апреля.

По состоянию на 9 апреля в 81 субъекте России общее число заболевших составило 10 131. Скончались 76 пациентов, выздоровели — 698.

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