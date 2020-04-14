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Санкционные лимоны и имбирь не пустили в Калининградскую область

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Крупную партию санкционных лимонов и имбиря не пустили в Калининградскую область. Теперь их уничтожат.

Как пишет «Калининград.Ru» со ссылкой на областную таможню, в пятницу, 10 апреля, на таможенный пост МАПП «Чернышевское» со стороны Литвы прибыла фура, принадлежащая калининградской организации.

Во время проверки было установлено, что 4,5 т лимонов, страной происхождения которых был указан Узбекистан, на самом деле прибыли из Испании. Также таможенники нашли около 1 т незадекларированного имбиря.

В отношении владельца фруктов возбуждено два административных дела: «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товара» и «Заявление при таможенном декларировании недостоверных сведений о товарах».

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