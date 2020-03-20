«Санкционные» фрукты обнаружили в Великих Луках

В Великих Луках Псковской области обнаружили «санкционные» фрукты из Евросоюза. Проверку проводили сотрудники транспортной прокуратуры и территориального управления Россельхознадзора.

Фрукты нашли на оптовом складе. Там находилась партия общим весом 1,5 т. Товарных накладных и декларации соответствия на продукцию сотрудники склада предоставить не смогли.

В отношении владельца партии в региональный арбитражный суд направлено заявление о привлечении его к административной ответственности. Великолукская транспортная прокуратура внесла представление за нарушение требований технических регламентов, пишет Псковская лента новостей.