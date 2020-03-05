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Два автобуса с санкционкой задержали в Калининградской области

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В Калининградской области на границе с Польшей задержали два микроавтобуса, перевозивших санкционную продукцию. В них были овощи и фрукты. Общий вес составил 1,5 т.

Как рассказали Калининград.Ru в пресс-службе областной таможни, автомобилями управляли граждане России. Они прибыли в пункт пропуска Мамоново–Гжехотки. Водители подали декларации на произведенный в Европе и Латинской Америке товар.

Однако фитосанитарного сертификата, разрешающего ввозить товары на территорию ЕАЭС, у водителей не оказалось. Часть продуктов — 272 кг — оказалась санкционной.

В отношении владельцев овощей и фруктов возбуждено административное дело по статье «Несоблюдение запретов и ограничений на ввоз товаров». Санкционную продукцию в ближайшее время уничтожат, остальной груз вернут в Польшу.

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