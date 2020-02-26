В Самаре начали продавать «фрукты в никотине»

В России после запрета на жевательный табак в продаже появились никотиновые фрукты. Так производители решили обойти закон, они вымачивают яблоки в специальном растворе, который действует как снюс. Этот опасный товар без какой-либо возрастной маркировки уже покупают дети. Общественники уже обратились в прокуратуру с просьбой прекратить реализацию этой отравы.