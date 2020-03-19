Более 20 т сушеных фиников задержали на таможне в Псковской области

Сотрудники управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям запретили ввозить в Псковскую область 23,1 т сушеных фиников.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, груз, который следовал из Туниса в Екатеринбург, был задержан на железнодорожном пункте пропуска Печоры–Псковские на российско-эстонском участке госграницы РФ. В ходе проверки документов было установлено, что предъявленный сертификат на сушеные финики был оформлен не полностью.

В начале марта в Калининградской области на границе с Польшей задержали два микроавтобуса, перевозивших санкционную продукцию. В них были овощи и фрукты. Общий вес составил 1,5 т.