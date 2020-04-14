Нарушителей карантина в Москве оштрафовали на 220 тыс. рублей
Нарушителей карантина в Москве оштрафовали нна общую сумму 220 тыс. рублей. Всего к административной ответственности привлекли 55 человек. Как сообщает оперативный штаб, все нарушители отправлены в больницы для дальнейшего лечения.
Нарушителей карантина в Москве оштрафовали нна общую сумму 220 тыс. рублей. Всего к административной ответственности привлекли 55 человек. Как сообщает оперативный штаб, все нарушители отправлены в больницы для дальнейшего лечения.