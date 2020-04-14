Коронавирусный стационар открыли в столичной клинике. Это уже 30 переоборудованное в Москве медицинское учреждение. Для стационара закупили 35 аппаратов искусственной вентиляции легких. В клинике ввели в эксплуатацию компьютерный томограф, переоборудовали шлюзы и тамбуры. Теперь больница сможет принять больше 250 человек. В штате стационара будет работать 80 врачей и 150 медсестёр. Клиника будет работать в условиях ОМС и будет бесплатной для пациентов.