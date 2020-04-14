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Первая пациентка с коронавирусом умерла в Ульяновской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Первая смерть пациента с коронавирусом зарегистрирована в Ульяновской области. Об этом во вторник, 14 апреля, сообщила пресс-служба регионального минздрава.

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«14 апреля в инфекционном отделении Центральной городской клинической больницы скончалась 68-летняя женщина, у которой диагностировали коронавирус», — сказано в сообщении на сайте ведомства.

С 2019 года женщина проживала в Москве, 1 апреля она приехала в Ульяновск. Недомогание пенсионерка почувствовала в тот же день, но к медикам обратилась только 8 апреля. Ее госпитализировали с пневмонией, тест на коронавирус был положительным.

14 апреля состояние больной ухудшилось, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В ходе реанимационных мероприятий у пациентки останавливалось сердце, ее реанимировали, но женщина умерла.

Всего в России по состоянию на 14 апреля диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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