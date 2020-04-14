В Кузбассе ввели обязательную изоляцию для прибывающих в область

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев из-за угрозы распространения коронавируса SARS-CoV-2 ввел обязательную изоляцию для всех прибывающих из других регионов. Об этом во вторник, 14 апреля, глава региона написал в своем Telegram-канале.

«Прибывающие на территорию Кузбасса любыми видами транспорта из всех регионов России будут изолированы на 14 дней. Изоляция граждан, не проживающих на территории региона, будет осуществляться по месту прибытия (исключая гостиницы, общежития) или в обсерваторе», — уточнил он.

Также губернатор ввел запрет на посещение несовершеннолетними общественных мест без сопровождения родителей и на поездки за пределы области за исключением случаев обращения за медицинской помощью.

Кроме того, приостановлено проведение религиозных массовых обрядов и церемоний всех конфессий. Пасхальная служба пройдет в режиме онлайн. При этом сами церкви не закрываются.

По состоянию на 14 апреля в Кемеровской области зафиксировано 15 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Всего в России диагностированы 21 102 случая заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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