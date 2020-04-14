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Дипломаты США за два года до пандемии знали о проблемах в лаборатории в Ухане

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Сотрудники американского посольства в Китае за два года до пандемии COVID-19 предупреждали о проблемах с безопасностью в лаборатории в Ухане. Об этом 14 апреля сообщила газета The Washington Post.

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Сотрудники посольства посещали институт вирусологии в Ухане несколько раз. Один из визитов прошел в январе 2019 года

«То, что американские дипломаты узнали во время своих визитов, настолько их обеспокоило, что они направили в Вашингтон две дипломатические депеши», — пишет издание. По данным дипломатов, в лаборатории института, изучающей коронавирусы летучих мышей, наблюдалась нехватка хорошо обученных специалистов. Имеющиеся сотрудники не могли работать в условиях такой высокой степени заражения, писали дипломаты.

В депешах они призывали уделить лаборатории больше внимания и усилить ее поддержку со стороны Вашингтона.

Один из документов видел обозреватель The Washington Post Джош Рогин. В документе говорилось, что в случае инфицирования человека коронавирусом возникнет угроза новой пандемии.

«В депеше говорится, что уже давно существуют опасения по поводу возможной угрозы общественному здоровью, которая могла возникнуть из-за исследований этой лаборатории, если они не были должным образом проведены и защищены», — сказал научный сотрудник Школы информации при Калифорнийском университете в Беркли Сяо Цян.

Депеши датированные 2018 годом снова начали циркулировать в администрации США в последние двух месяцев. Идет обсуждение, может ли лаборатория стать источником пандемии.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 14 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,9 млн случаев заболевания, скончались 119 тыс. человек.

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