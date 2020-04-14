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Число пересадочных станций на фиолетовой ветке метро Москвы вырастет до девяти

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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К 2022 году количество пересадочных станций на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена увеличится до девяти. Об этом 14 апреля заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

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«В 2022 году планируется достроить станцию «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ). Северный вестибюль станции будет связан надземным пешеходным переходом с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии и переходом по принципу «сухие ноги» со станцией Текстильщики МЦД-2», — приводит его слова «Интерфакс».

Таким образом количество пересадочных станций на фиолетовой ветке увеличится до девяти. Он напомнил, что в 2018 году была открыта станция «Хорошевская» БКЛ, с которой можно перейти на станцию «Полежаевская», а в 2019 году была введена в эксплуатацию станция «Косино» Некрасовской линии, с которой можно осуществить пересадку на «Лермонтовский проспект».

27 марта в Москве открылся новый участок Некрасовской линии столичного метро от «Косино» до «Лефортово».

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