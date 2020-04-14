Число пересадочных станций на фиолетовой ветке метро Москвы вырастет до девяти

К 2022 году количество пересадочных станций на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена увеличится до девяти. Об этом 14 апреля заявил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В 2022 году планируется достроить станцию «Текстильщики» Большой кольцевой линии (БКЛ). Северный вестибюль станции будет связан надземным пешеходным переходом с одноименной станцией Таганско-Краснопресненской линии и переходом по принципу «сухие ноги» со станцией Текстильщики МЦД-2», — приводит его слова «Интерфакс».

Таким образом количество пересадочных станций на фиолетовой ветке увеличится до девяти. Он напомнил, что в 2018 году была открыта станция «Хорошевская» БКЛ, с которой можно перейти на станцию «Полежаевская», а в 2019 году была введена в эксплуатацию станция «Косино» Некрасовской линии, с которой можно осуществить пересадку на «Лермонтовский проспект».

27 марта в Москве открылся новый участок Некрасовской линии столичного метро от «Косино» до «Лефортово».