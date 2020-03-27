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В Москве открыли новый участок метро от «Косино» до «Лефортово»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Мобильный репортер
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Новый участок Некрасовской линии столичного метро от «Косино» до «Лефортово» открылся в пятницу, 27 марта, для пассажиров. Новый участок объединил действующие станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» с платформами «Юго-Восточная», «Окская», «Стахановская», «Нижегородская» и «Авиамоторная».

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Некрасовская линия, протяженностью 22 км, включает 10 станций от «Некрасовки» до «Лефортово». По словам мэра Москвы Сергея Собянина, полностью запущенная в работу ветка поможет столичной подземке стать доступнее для миллионов граждан, разгрузив при этом Таганско-Краснопресненскую ветку метро.

Первый участок линии был запущен 3 июня 2019 года. Пассажиров начали принимать станции «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». С открытием второй части линии в столице появился и крупнейший в стране транспортно-пересадочный узел «Нижегородская». Он объединил в себе МЦК, еще строящуюся Большую кольцевую линию метро, Горьковское направление железной дороги, Некрасовскую линию метро, Северо-Восточную хорду и Рязанский проспект.

«Она (связка коммуникаций) войдет в пятерку крупнейших европейских транспортно-пересадочных узлов; по количеству пересадок или линий транспорта она будет, скорее всего, второй в Европе после парижской. Я хотел поблагодарить строителей за титаническую работу, которую они провели, и поздравить москвичей. Это действительно великий объект и великая стройка», — цитирует «Интерфакс» слова Собянина на открытии второй части новой ветки.

26 февраля стали известны сроки запуска южного участка Большой кольцевой линии московского метро. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, движение по данному участку планируют открыть в 2021 году. Поезда смогут следовать между станциями «Улица Новаторов» и «Зюзино».

22 февраля сообщалось, что станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро закрыли на полтора года для замены эскалаторов.

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