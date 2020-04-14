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Укладку верхнего слоя асфальта завершили на третьем этапе трассы «Таврида»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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В Республике Крым дорожники завершили укладку верхнего слоя покрытия на третьем этапе трассы «Таврида». Асфальтобетон появился от Приморского до Белогорска.

Как сообщил пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров, сейчас рабочие перешли на четвертый этап. Они укладывают асфальт на двух левых полосах дороги от Белогорска до Симферополя. По правым полосам осуществляется движение транспорта, пишет онлайн-газета «Новый Севастополь».

Укладка дорожного покрытия также продолжается на первом этапе, расположенном на Керченском полуострове. Техника движется в сторону Феодосии, работы завершены на 55 км на двух полосах.

6 апреля сообщалось, что департамент транспорта Севастополя объявил аукцион на строительство восьмой очереди трассы «Таврида» в Крыму. Максимальная стоимость контракта составляет 10,2 млрд рублей.

31 декабря 2018 года в Крыму открыли движение транспорта на первой очереди «Тавриды» от Керчи до Симферополя на участке протяженностью 190 км. Движение осуществляется по двум полосам.

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