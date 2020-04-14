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Лавров заявил об отсутствии зараженных коронавирусом среди сотрудников МИД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел России не выявлено случаев заражения коронавирусом. Об этом во вторник, 14 апреля, заявил глава ведомства Сергей Лавров во время видеоконференции с журналистами.

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«У нас все сотрудники, которые работают в прямом режиме, не в удаленном, ежедневно подвергаются соответствующим проверкам. Пока Бог миловал», — сказал Лавров.

Он уточнил, что около половины сотрудников дипломатического ведомства переведены на удаленный режим работы.

По словам Лаврова, на работу в учреждения МИД продолжают ходить только те сотрудники, без которых сложно обеспечить функционирование ведомства. Все они, по словам министра, соблюдают предписанные меры санитарной гигиены.

«Я надеюсь, что если мы будем продолжать соблюдать все требования, которые выдвигает Роспотребнадзор, Министерство здравоохранения, то мы пройдем этот вирус успешно», — отметил глава МИД.

Во время беседы с журналистами, Лавров призвал воздержаться от политизирования темы коронавируса и действий Всемирной организации здравоохранения. Кроме того, он отметил, что попытки возложить на Китай материальную ответственность за пандемию коронавируса в мире недопустимы и неприличны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекционное заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане.

По данным Worldometer на 14 апреля, в мире зафиксировано 1,93 млн случаев заражения коронавирусом, 120,4 тыс. пациентов скончались, 456,7 тыс. человек выздоровели.

В России зарегистрировано 21 102 случаев заболевания COVID-19, из них 2774 — за последние сутки. 1694 человека вылечились. 170 пациентов скончались.

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