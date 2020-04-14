Банки меняют условия оформления ипотеки

Российские банки начали менять условия выдачи ипотеки. Основная причина — мировая пандемия коронавируса. Кредиторы увеличивают сроки рассмотрения заявок и отказывают работникам наиболее пострадавших от пандемии отраслей. Меньше шансов на одобрение у представителей сферы развлечения, услуг, фитнес и гостиничного бизнеса. Меняются и сроки действия одобренных кредитов. Некоторые банки, как и в другие кризисы, стали сокращать их до одного месяца вместо привычных трёх. Спрос на ипотеку может упасть на 60%. По мнению экспертов, рынок жилья восстановится после завершения пандемии.