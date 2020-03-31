На фоне пандемии коронавируса в России подешевеет жилье, изменения будут заметны уже к лету. Покупательская способность всё меньше, продавцы идут на уступки. В Москве и Петербурге цены могут опуститься на 10–15 %. В регионах стоимость уменьшится на 20%. Снижение уже фиксируют в Волгограде, Перми, Рязани. Но специалисты прогнозируют, что цены восстановятся к концу года.