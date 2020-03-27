В Москве вырос спрос на бытовую технику.

В Москве за прошлую неделю резко возрос спрос на бытовую технику. На 60% выросли продажи электроники. Больше всего покупают стиральные машины. У жителей столицы в топе ноутбуки, телевизоры, смартфоны. Средний чек покупок превысил 13 тыс. рублей, это на 60% выше по сравнению с прошлым годом. Потребители активно берут импортные товары, хотя цены на них пока не выросли.