Из-за коронавируса цены в российских гостиницах могут упасть на 50–60%

Цены в российских гостиницах могут упасть на 50–60%, такой прогноз дают в Федерации рестораторов и отельеров. Владельцы гостиниц уже успели чуть снизить стоимость, но пока на 10–15%, это особенно заметно в Санкт-Петербурге. Всему причиной — COVID-19. Распространение вируса приведет к развитию внутреннего туризма. Сейчас ущерб для отечественной индустрии отдыха оценивают в 100 млрд рублей. Деньги туроператоры теряют из-за закрытия границ. Частично проблему решат наши путешественники — поток отдыхающих внутри страны увеличится примерно на 10%. Впрочем, прогнозы не сбудутся, если эпидемия пойдет на спад в ближайшие месяцы.