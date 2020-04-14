Пандемия COVID-19 напугала всех. Фраза о том, что мир не будет прежним, уже успела набить оскомину, но среди публики, регулярно выступающей в СМИ, она стала самым расхожим штампом. Под этим лозунгом растерянным гражданам предлагают самые радикальные идеи, которые в другое время никто бы не стал рассматривать всерьез. Особенно опасно, когда эти идеи касаются реформы здравоохранения.

Сейчас, когда число заболевших в России перевалило за 20 тыс. и продолжает стремительно увеличиваться, а нагрузка на медицинскую инфраструктуру близка к критической, любые призывы к радикальному слому существующей системы здравоохранения звучат особенно цинично. В ситуации острого кризиса любые популистские лозунги ложатся на благодатную почву. Растеряны все — от простой медсестры до ведущих эпидемиологов мира, ведь подобного стихийного бедствия человечество не знало с прошлого века. Поэтому экспертам всех мастей нужно быть сейчас втройне осторожными, выступая на публике.

Но всё же есть люди, которые предлагают начать рубить с плеча, предлагают разрушить всю систему здравоохранения и построить новую. Хуже идеи в нынешнее сложное время и не придумаешь.

На прошлой неделе директор Института экономики здравоохранения «Высшей школы экономики» Лариса Попович заявила, что от существующей страховой системы здравоохранения надо полностью отказаться. «Никакая система страховой медицины в условиях, с которыми мы столкнулись, когда здравоохранение должно быть мобилизационным и абсолютно централизованным, не должна работать», — сказала она.

Подобные заявления особенно странно слышать от специалиста, который позиционирует себя в качестве отраслевого эксперта, точно знающего о проблемах современной страховой медицины. Еще хуже — слышать это заявление от руководителя в системе одного из ведущих высших учебных заведений страны. Забегая вперед, замечу, что выводы сторонников радикальных реформ преждевременны, поскольку отечественная система здравоохранения не капитулировала перед коронавирусной угрозой. Объективные данные говорят о том, что ситуацию удается держать под контролем: российская система здравоохранения пока справляется лучше, чем многие европейские. И если подходить к вопросу непредвзято, то надо дождаться окончания эпидемии, чтобы делать выводы. Но «радикальные реформаторы» в своих комментариях уже проиграли войну коронавирусу.

Какой же аргумент приводит Лариса Попович? Проблема, по ее мнению, в том, что медицинские страховщики «не будут платить врачам Коммунарки за то, что те неправильно оформили документы».

Во-первых, это попросту неправда — по закону страховщики не могут не платить. А кроме того, постановлением правительства с 3 апреля порядок контрольно-экспертных мероприятий изменен, чтобы в этот напряженный период весь персонал клиник мог быть использован для работы в неординарных условиях. Иногда имеет смысл ознакомиться с актуальными документами и только потом выступать с критикой.

Во-вторых, штрафные санкции предусмотрены государством не просто так. Они служат улучшению качества медицинской помощи. При этом штрафы нельзя назвать обременительными. Ежегодно штрафные санкции по всему спектру нарушений медицинских организаций (в том числе за необоснованный отказ в оказании медицинской помощи), составляют не более 1% от общего объема перечисляемых медицинским организациям средств.

В-третьих, экспертам в области здравоохранения следовало бы знать, что требование правильно оформлять документы — это не формальная бюрократическая проволочка. Например, в этом списке есть результаты анализов — только представьте себе, если они не попали в медицинскую карту и прошли мимо внимания врача? Может такая «формальность» привести к неверно поставленному диагнозу? Страшно и подумать, к каким результатам можно прийти, если просто неправильно заполнять документы. Именно поэтому страховщики должны проверять и выявлять недочеты, которые привели к нарушению прав пациентов и повлияли на ход обследования и лечения.

Необходимость правильного оформления медицинских документов не отрицается самими врачами. Наоборот, есть четкое понимание важности тщательного ведения историй болезни, поскольку от этого во многом зависит выбор, а при необходимости — корректировка методов и способов лечения COVID-19. Это совершенно новая болезнь, и в мире еще не разработано общепризнанных протоколов ее лечения. В этих условиях медицинская документация приобретает особую ценность. Благодаря накапливаемым сейчас знаниям в ближайшие месяцы врачи всего мира будут спасать тысячи жизней.

Поэтому подобные высказывания со стороны «экспертного сообщества» вызывают лишь горькое недоумение. Само предположение, что врачи Коммунарки, ведущей больницы на фронте борьбы с коронавирусом, будут неправильно вести медицинскую документацию, — это, простите, просто неуважение к медикам.

Да, я считаю, что призывать к радикальному слому существующей системы здравоохранения сейчас по меньшей мере безответственно. В условиях пандемии любое государство оказывается перед лицом опасности независимо от устройства системы здравоохранения. Ни одна модель здравоохранения не оказалась на 100% готовой к вызову пандемии. COVID-19 уже нанес тяжелый удар по таким странам, как Китай, Испания, Италия, США. В каждой из них — своя система здравоохранения, со своими особенностями — проблемами и достижениями. При этом российская действующая система обязательного медицинского страхования показала высокую адаптивность к ситуации эпидемиологического кризиса.

В России доля умерших от коронавируса меньше, чем во многих других странах. Хотя количество зараженных продолжает расти. По данным на 14 апреля 2020 года, в России в связи с коронавирусом умерло 170 человек. В то время как в США — более 23 тыс. человек, а в Италии — более 20 тыс. Как видно, показатели отличаются — в сотни раз. Российские врачи и ученые пока пытаются купировать угрозу массового заражения, до нынешнего момента — более или менее успешно. И в этом немалая заслуга существующей модели здравоохранения, основанной на страховых принципах.

Особое внимание Федеральный и территориальные фонды ОМС, страховые медицинские организации уделили работе с группами риска — разъясняют пожилым людям временные изменения в правилах оказания медицинской помощи. Информируют застрахованных лиц о временном приостановлении диспансеризации и профилактических осмотров, направляют страдающих хроническими заболеваниями в те лечебные учреждения, которые продолжают оказывать плановую медицинскую помощь, ни на минуту не прекращают сопровождение пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями.

В условиях пандемии и связанного с ней режима самоизоляции общая тревожность возрастает, но «ничем не болевшие раньше» и страдающие хроническими заболеваниями не должны чувствовать себя брошенными. Ограничение права на бесплатную качественную медицинскую помощь недопустимо.

Миру еще предстоит оценить, какая модель более эффективна. Но может оказаться, что критичными являются не модели организации медицины, а совсем другие факторы. А пока следует запастись терпением и не мешать медикам выполнять свой профессиональный долг. А главное — сдерживать свой «экспертный» пыл в попытках уже сегодня переформатировать работающую модель здравоохранения. А точнее — просто ее сломать.

Автор — президент Всероссийского союза страховщиков

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