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Крупный пожар произошел около пожарной части в поселке в Коми

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В Койгородском районе Республики Коми произошел крупный пожар в поселке Подзь. Огонь возник в здании бывшей пекарни, которое находится около пожарной части.

Как сообщает ИА «Комиинформ», вечером 13 апреля загорелось строение на улице Советской. Несмотря на расположенную рядом пожарную часть, здание отстоять не удалось.

Возгорание тушили всю ночь. В работе были задействованы две пожарные автоцистерны и весь дежурный состав огнеборцев. Огонь перекинулся на столб с электропроводами, в результате чего в домах местных жителей пропал свет.

Информации о погибших и пострадавших нет. Причина возникновения огня устанавливается.

9 апреля произошел пожар в частном доме в Нижегородской области. Погибли двое детей, еще один ребенок и трое взрослых пострадали.

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