Девять лошадей погибли при пожаре в конном клубе в Подмосковье

Пожар возник в частном конном клубе в подмосковном поселке под Зарайском. В огне погибли девять лошадей, сообщили в воскресенье, 12 апреля, в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Пожар произошел в частном конном клубе в поселке Урицкого, площадь возгорания составила порядка 200 кв. м», — приводит ТАСС сообщение ведомства. Выясняются причины пожара.

О ЧП сообщила и группа конного клуба «Ангел» в соцсети «ВКонтакте». «В считаные секунды сгорела конюшня, большая часть лошадей сгорела», — сообщила администрация конного клуба.

В январе в Амурской области в селе Заречная Слобода произошел пожар в конноспортивном клубе «Пикан». Сгорело здание, в котором кроме лошадей содержались и другие животные: волки, лисы, бараны, свиньи и медведица.