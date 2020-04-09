Двое детей погибли при пожаре в Нижегородской области

Двое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области. Еще один ребенок и трое взрослых пострадали, рассказали в региональном управлении МЧС.

Пожар произошел в ночь на четверг, 9 апреля, в деревне Соловьиха (Воскресенский район). Сгорели дом и надворная постройка, передает «РИА Новости».

Трое из четверых пострадавших отправлены в больницы, один отказался от госпитализации. Подробности об их состоянии в МЧС не сообщили.

6 апреля при пожаре в частном доме в Батайске погибли двое детей. Еще двоих несовершеннолетних, их мать и бабушку пожарные спасли.