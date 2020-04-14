Вдова Брайанта опубликовала пост к годовщине последней игры Коби в НБА

Ванесса Брайант, вдова погибшего игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, опубликовала на своей странице в Instagram пост в честь очередной годовщины последнего матча, сыгранного ее мужем. Игра состоялась 13 апреля 2016 года.

«Мой муж упорно работал на протяжении 20 лет. Он отдавал всего себя. Всё, чего он хотел, — провести время с нашими девочками, чтобы наверстать упущенное. Он хотел быть с ними вместе во время каждого важного момента в их жизни...Я бы хотела вновь вернуть то утро, каждый день. Хотелось, чтобы 26 января у них была обычная игра. Жизнь действительно несправедлива. Всё это просто не имеет смысла», — написала Брайант.

26 января 2020 года 41-летний игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант разбился в результате крушения личного вертолета в небе над Калабасасом, штат Калифорния. В результате погибли еще восемь человек, включая его 13-летнюю дочь Джианну. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений. 24 февраля в Лос-Анджелесе на арене «Стэйплс-центр» прошла открытая церемония прощания с легендой баскетбола.

Коби Брайант сыграл в НБА 20 сезонов с 1996 по 2016 год. Спортсмен выступал только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Он был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов.

13 апреля 2016 года Брайант в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» сыграл свой последний матч против «Юты Джаз» и набрал 60 очков, отмечает «Газета.ру».