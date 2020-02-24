Посвященный Брайанту свитер Овечкина продан на аукционе за $9 тыс.

Свитер российского хоккеиста, нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который посвящен погибшему баскетболисту Коби Брайанту, купили на аукционе за $9150, сообщил 23 февраля РЕН ТВ со ссылкой на аукционный сервис Handbid.com.

Именно в этой форме с символичным номером 24 Овечкин выходил на разминку перед матчем в конце января, чтобы почтить память спортсмена.

Баскетболист начал играть в NBA за команду «Лос-Анджелес Лейкерс» под номером 8, но позднее сменил его на 24. Овечкин же играет под номером 8, но на разминку заменил его на 24.

Хоккеист оставил на свитере автограф, после чего тот был выставлен на аукцион, средства с продажи должны быть направлены в фонд помощи семье Брайанта.

Легендарные спортсмены были знакомы.

I’m so heartbroken. cant believe...Blessed to have chance to meet you. RIP Legend. 🙏🙏🙏 pic.twitter.com/TlpRZdVpu7 — Alex Ovechkin (@ovi8) January 26, 2020

Коби Брайант погиб 26 января в возрасте 41 года в результате крушения вертолета в окрестностях Лос-Анджелеса. С ним погибла и его 13-летняя дочь Джианна, а также еще семь человек. 29 января стало известно, что у вертолета отсутствовала система предупреждения столкновений.

Брайант сыграл в NBA 20 сезонов с 1996 по 2016 год. Спортсмен выступал только за «Лос-Анджелес Лейкерс» и вместе с командой пять раз завоевывал титул чемпиона. Он был лидером клуба за всю его историю по числу сыгранных матчей, набранных очков и совершенных перехватов.