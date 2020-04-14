Прямой эфир

В Великобритании оценили российскую винтовку «Сумрак»

0
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская снайперская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» является самой дальнобойной в мире и претендует на звание самой смертоносной, пишет британское издание Daily Mail.

Выстрел на вылет: снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Даже хорошо бронированные винтокрылые машины не выдержат попадания крупнокалиберной пули

Винтовка была разработана компанией Lobaev Arms. С помощью этого оружия россиянин Андрей Рябинский установил мировой рекорд, поразив цель на расстоянии в 4210 м.

Как напоминает издание, даже при дальности в 3 тыс. метров российская винтовка в два раза превысила возможности L115A3, используемой британской армией.

В «Сумраке» используются пули калибра 408 Cheytac (10,36x77 мм), их скорость составляет порядка 900 м в секунду. При этом эффективность винтовки не падает в диапазоне температур от −45 до +65 градусов.

Издание отмечает, что конструкторы винтовки отмечали бесполезность любых бронежилетов перед выстрелом из нее.

Сотрудник военно-технической разведки британской армии с этим согласился. По его мнению, «Сумрак» может изменить «правила игры» снайперов.

В феврале американский журнал The National Interest оценил «странные» российские патроны калибра 12,7x55 мм, используемые при стрельбе из снайперской винтовки крупного калибра (ВССК) и штурмовой винтовки АШ-12 (ШАК-12).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США оценили советские ракетные танки
Появилось видео испытаний автомата АК-12 до разрыва ствола

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020