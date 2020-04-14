Трамп назвал темы воскресного разговора с Путиным

Американский лидер Дональд Трамп на брифинге рассказал, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил вопросы контроля над вооружениями и отношения с КНР. Трансляция брифинга велась 13 апреля на странице Белого дома в Twitter.

«Мы обсудили многое. Мы обсудили Китай. Мы обсудили много разных тем, но в основном звонок был посвящен теме нефти, как вы можете себе представить», — заявил Трамп журналистам, добавив, что считает разговор с Путиным «чрезвычайно важным».

По его словам, Путин высоко оценил договоренность США и Мексики по сокращению поступления нефти на мировой рынок.

Трамп также отметил, что в беседе была затронута тема стратегической безопасности и контроля над вооружениям.

В тот же день в Кремле рассказали, что лидеры США и России не обсуждали антироссийские санкции, а также темы встречи большой пятерки Совета безопасности ООН и судьбы Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Ранее Путин и Трамп созванивались, чтобы обсудить ситуацию с коронавирусом, а также обстановку на глобальном нефтяном рынке на фоне проработки соглашения ОПЕК+.