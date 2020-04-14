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Внимание к деталям: как едет чешский кроссовер российской сборки

«Минтранс» рассказал о плюсах и минусах новой Skoda Karoq
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Фото: Skoda
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Skoda Karoq — новинка на рынке кроссоверов, причем машину собирают уже у нас, на ГАЗе, по полному циклу. Это прямой наследник когда-то популярной модели Yeti. Получится ли у Karoq закрыть брешь в модельном ряду Skoda, на что способен автомобиль и каково качество российской сборки, выяснял Вячеслав Субботин.

Включил заднюю передачу, а картинки с камеры нет. Странно, что на экране современной машины есть только схема с датчиками парковки. Датчикам этим веры нет, они забрызгиваются грязью и не все предметы видят. Говорят, что камера заднего вида позже появится, пока же этот недостаток компенсировали неокрашенными по низу бамперами.

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Тест-драйв нового Skoda Karoq — «автомат» и другие неожиданности

На рычаге трансмиссии нет привычного шильдика DSG. Здесь стоит классический восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором, надежный японский агрегат Aisin. Коробка DSG никуда не денется, ее привезут в Россию и будут продавать в сочетании с полным приводом. Сейчас Karoq только переднеприводный.

Кресло хорошо, пусть даже с механической регулировкой, длинная подушка, хорошая боковая поддержка. В нем можно ехать долго и не устать. Удобной посадке способствует и выдвижной подлокотник.

На втором ряду довольно свободно, несмотря на то что машина небольшая. Места хватает и по крыше, и по запасу для ног. Здесь есть три розетки — одна бытовая, одна автомобильная и новомодная Type-C. Могли бы оставить обычный USB.

Подвеска оставляет двоякое впечатление. Когда едешь по ровному шоссе, всё устраивает — машина идет плотно и хорошо отрабатывает мелкие неровности. На плохой дороге подвеска работает на отбой с громкими ударами. Увидел выбоины — снижай скорость, пусть все проносятся мимо, даже чадящие КамАЗы».

Рулевое управление — непривычное для такого класса и заслуживает особой похвалы. Повернул руль — и машина реагирует мгновенно и точно.


Как устроен Skoda Karoq, надежен ли его мотор и сколько мешков с картошкой поместится в багажник — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв программы «Минтранс».

В полном выпуске «Минтранса»: стоит ли покупать элитный автомобиль для восстановления? что такое настоящий внедорожник, а какие автомобили им только притворяются? как устроена блокировка колес?

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