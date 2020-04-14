Внимание к деталям: как едет чешский кроссовер российской сборки

Skoda Karoq — новинка на рынке кроссоверов, причем машину собирают уже у нас, на ГАЗе, по полному циклу. Это прямой наследник когда-то популярной модели Yeti . Получится ли у Karoq закрыть брешь в модельном ряду Skoda, на что способен автомобиль и каково качество российской сборки, выяснял Вячеслав Субботин.

Включил заднюю передачу, а картинки с камеры нет. Странно, что на экране современной машины есть только схема с датчиками парковки. Датчикам этим веры нет, они забрызгиваются грязью и не все предметы видят. Говорят, что камера заднего вида позже появится, пока же этот недостаток компенсировали неокрашенными по низу бамперами .

На рычаге трансмиссии нет привычного шильдика DSG. Здесь стоит классический восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором, надежный японский агрегат Aisin. Коробка DSG никуда не денется, ее привезут в Россию и будут продавать в сочетании с полным приводом. Сейчас Karoq только переднеприводный .

Кресло хорошо, пусть даже с механической регулировкой, длинная подушка, хорошая боковая поддержка. В нем можно ехать долго и не устать. Удобной посадке способствует и выдвижной подлокотник.

На втором ряду довольно свободно, несмотря на то что машина небольшая . Места хватает и по крыше, и по запасу для ног. Здесь есть три розетки — одна бытовая, одна автомобильная и новомодная Type-C. Могли бы оставить обычный USB.

Подвеска оставляет двоякое впечатление. Когда едешь по ровному шоссе, всё устраивает — машина идет плотно и хорошо отрабатывает мелкие неровности. На плохой дороге подвеска работает на отбой с громкими ударами . Увидел выбоины — снижай скорость, пусть все проносятся мимо, даже чадящие КамАЗы».

Рулевое управление — непривычное для такого класса и заслуживает особой похвалы . Повернул руль — и машина реагирует мгновенно и точно .





Как устроен Skoda Karoq, надежен ли его мотор и сколько мешков с картошкой поместится в багажник — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв программы «Минтранс».

В полном выпуске «Минтранса»: стоит ли покупать элитный автомобиль для восстановления? что такое настоящий внедорожник, а какие автомобили им только притворяются? как устроена блокировка колес?