Внимание к деталям: как едет чешский кроссовер российской сборки
Skoda Karoq — новинка на рынке кроссоверов, причем машину собирают уже у нас, на ГАЗе, по полному циклу. Это прямой наследник когда-то популярной модели Yeti. Получится ли у Karoq закрыть брешь в модельном ряду Skoda, на что способен автомобиль и каково качество российской сборки, выяснял Вячеслав Субботин.
Включил заднюю передачу, а картинки с камеры нет. Странно, что на экране современной машины есть только схема с датчиками парковки. Датчикам этим веры нет, они забрызгиваются грязью и не все предметы видят. Говорят, что камера заднего вида позже появится, пока же этот недостаток компенсировали неокрашенными по низу бамперами.
На рычаге трансмиссии нет привычного шильдика DSG. Здесь стоит классический восьмиступенчатый «автомат» с гидротрансформатором, надежный японский агрегат Aisin. Коробка DSG никуда не денется, ее привезут в Россию и будут продавать в сочетании с полным приводом. Сейчас Karoq только переднеприводный.
Кресло хорошо, пусть даже с механической регулировкой, длинная подушка, хорошая боковая поддержка. В нем можно ехать долго и не устать. Удобной посадке способствует и выдвижной подлокотник.
На втором ряду довольно свободно, несмотря на то что машина небольшая. Места хватает и по крыше, и по запасу для ног. Здесь есть три розетки — одна бытовая, одна автомобильная и новомодная Type-C. Могли бы оставить обычный USB.
Подвеска оставляет двоякое впечатление. Когда едешь по ровному шоссе, всё устраивает — машина идет плотно и хорошо отрабатывает мелкие неровности. На плохой дороге подвеска работает на отбой с громкими ударами. Увидел выбоины — снижай скорость, пусть все проносятся мимо, даже чадящие КамАЗы».
Рулевое управление — непривычное для такого класса и заслуживает особой похвалы. Повернул руль — и машина реагирует мгновенно и точно.
Как устроен Skoda Karoq, надежен ли его мотор и сколько мешков с картошкой поместится в багажник — обо всем этом вы узнаете, посмотрев тест-драйв программы «Минтранс».
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