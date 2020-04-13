Власти Москвы не будут запрещать горожанам поездки в другие регионы

Начальник Главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков рассказал, что власти города не планируют запрещать горожанам поездки в другие регионы России.

Он подчеркнул, что подобные решения принимаются на федеральном уровне.

«Конечно, нет. Такие поездки мы не вправе запрещать. Если и будет ухудшаться ситуация, то, скорее всего, общефедеральное [решение] должно быть», — сказал Данчиков в интервью телеканалу «Россия 1» в понедельник, 13 апреля.

Данчиков отметил, что пропуска, которые выдаются в Москве, действуют в Московской области и наоборот, так как пропускная система интегрирована в соответствии с решениями, которые были приняты в субъектах.

«То есть здесь никаких проблем. Если вы получали нормально пропуск, не повелись на предложения мошенников, а сейчас много такой информации ходит, то проблем никаких не будет», — сказал Данчиков.

Ранее в понедельник сообщалось, что более 1,8 млн москвичей оформили цифровые пропуска, разрешающие передвижения по городу при режиме самоизоляции из-за коронавируса.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв объявили о введении в столичном регионе цифровых пропусков для передвижения на любом виде транспорта. Пешеходам пропуска пока не нужны.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

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